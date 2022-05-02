Там будет украинское войско, – Данилов о потерях россиян на Змеином и морской "охоте" ВСУ

Вооруженные Силы Украины 2 мая нанесли значительные потери врагу в акватории Черного моря. В частности, наши защитники ликвидировали два катера россиян типа "Раптор" вблизи острова Змеиный.

Успехи ВСУ и поражения россиян в Черном море прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

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Россиянам сложно контролировать ситуацию в Черном море

По словам Данилова, после того, как две наши ракеты "Нептун" уничтожили российский крейсер "Москва", стало ясно – для Вооруженных Сил Украины нет ничего невозможного. Российский корабль отправился туда, куда его послали еще в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. То, что считалось недостижимым для ряда стран, в том числе и для членов НАТО, удалось сделать Украине.

После потери "Москвы" россиянам стало сложно контролировать ситуацию в Черном море, заверил Данилов. Сейчас оккупанты испуганы и не приближаются к тому расстоянию, с которого украинским силам можно было бы до них "дотянуться."

Они все (русские – ред. 24 канал) спрятались в Севастополе и где-то там дальше. Но как только они появляются в пределах доступности, мы их сразу отправляем туда же, где сейчас находится "Москва", – сегодня наши военные это еще раз доказали,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что сегодня, 2 мая, украинские силы уничтожили 2 судна России, которые "кружили" близ острова Змеиный. "Нечего им там чего делать, это наша земля, и мы ее вскоре себе вернем. Там будет, как и было раньше, украинское войско", – подчеркнул чиновник.

Потери россиян близ острова Змеиный: коротко

26 апреля ВСУ нанесли удар по позициям россиян на временно оккупированном острове Змеиный. Удалось ликвидировать несколько российских военных и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

1 мая произошла повторная атака по вражеским позициям на острове. На этот раз благодаря точности украинских военных были уничтожены 42 оккупанта, 3 зенитных установки, еще одна "Стрела-10" и вражеская техника для связи.

2 мая на помощь оккупантам на остров Змеиный прибыли два вражеских катера типа "Раптор". Благодаря Bayraktar, оба российских судна отправились вслед за "Москвой".

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