"Так действуем всегда": США пообещали Украине помочь с освобождением пленников Кремля

Соединенные Штаты будут прилагать максимум усилий для освобождения пленных украинцев из России. Для этого пообещали использовать различные инструменты.

Соответствующее заявление в интервью изданию "Радио Свобода" сделала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Неподобающе задержанные политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда,

– сказала она.

Американская дипломат также отметила, что для помощи в вопросе освобождения пленных США используют различные инструменты, в частности:

организуют двусторонние переговоры;

используют многосторонние площадки как ОБСЕ;

привлекают внимание к таким случаям как задержание крымских татар, делая заявление.

Задержание Джеляла: что известно

В доме Наримана Джеляла в Первомайске 4 сентября российские силовики провели обыски. После этого политика задержали и увезли в неизвестном направлении.

Удерживали крымского татарина с особой жесткостью – в наручниках и с мешком на голове.

Президент Владимир Зеленский считает, что так Россия реагирует на проведение Крымской платформы. Он призвал Москву немедленно освободить Джеляла.

На днях ФСБ России провела незаконные обыски во временно оккупированном Крыму и похитила нескольких местных жителей, в том числе заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла.

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