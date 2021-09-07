"Так действуем всегда": США пообещали Украине помочь с освобождением пленников Кремля
7 сентября 2021 , 09:07Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Соединенные Штаты будут прилагать максимум усилий для освобождения пленных украинцев из России. Для этого пообещали использовать различные инструменты.
Соответствующее заявление в интервью изданию "Радио Свобода" сделала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
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США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Неподобающе задержанные политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда,
– сказала она.
Американская дипломат также отметила, что для помощи в вопросе освобождения пленных США используют различные инструменты, в частности:
- организуют двусторонние переговоры;
- используют многосторонние площадки как ОБСЕ;
- привлекают внимание к таким случаям как задержание крымских татар, делая заявление.
Задержание Джеляла: что известно
- В доме Наримана Джеляла в Первомайске 4 сентября российские силовики провели обыски. После этого политика задержали и увезли в неизвестном направлении.
- Удерживали крымского татарина с особой жесткостью – в наручниках и с мешком на голове.
- Президент Владимир Зеленский считает, что так Россия реагирует на проведение Крымской платформы. Он призвал Москву немедленно освободить Джеляла.