Там до сих пор опасно: местным советуют еще не возвращаться в Киевскую область

Алексей Кулеба отметил, что возвращаться в Киевскую область – слишком рано. Населенные пункты, которые деоккупировали, до сих пор остаются опасными.

Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области обезвредили около 15 тысяч взрывоопасных предметов. Работы – еще очень много.

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Кулеба отметил, что помогать разминировать Киевскую область уезжают спасатели из других регионов. Пока стоит быть очень осторожными и беречь себя.

Также Кулеба призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно уходить в укрытие. Россия подло бьет по городам. Никогда не нужно забывать, что война продолжается.

Хочу еще раз призвать жителей Киевщины пока не возвращаться домой. Деоккупированные населенные пункты до сих пор опасны,

– подчеркнул Кулеба.

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