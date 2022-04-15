Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині знешкодили близько 15 тисяч вибухонебезпечних предметів. Роботи – ще надзвичайно багато.
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Кулеба зауважив, що допомагати розміновувати Київську область їдуть рятувальники з інших регіонів. Наразі варто бути дуже обережними та берегти себе.
Також Кулеба закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно йти в укриття. Росія підло б'є по містах. Ніколи не треба забувати, що війна – триває.
Хочу вкотре закликати мешканців Київщини поки не повертатися додому. Деокуповані населені пункти досі небезпечні,
– наголосив Кулеба.
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