Там есть не только Медведчук, – Бигус о скандальных записях телефонных разговоров

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с боевиками за 4 года. Вместе с тем "пленки" касаются не только пророссийского депутата, но и оккупантов.

Такое мнение в эфире программы "6/9" выразил журналист-расследователь Bihus.Info Денис Бигус. Также с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко актуальные вопросы обсудил политик Сергей Притула и футбольный обозреватель Константин Андриюк.

К теме У Порошенко нет желания это комментировать, – Бигус о "пленках Медведчука"

О "пленках Медведчука"

Денис Бигус: Я в воскресенье (13 июня – 24 канал) обещал выложить свой рассказ о моем видении этих "пленок" и полный массив записей. Соответственно, я на какие-то вопросы отвечать не буду, чтобы оставить что-то и для своего эфира, но если мы говорим о том, почему там, например, есть только Медведчук, то это не совсем так работает – там есть не только Медведчук, собственно.

Насколько я могу представлять в этом полном массиве, там есть куча разных людей, а также в том, что мы в воскресенье опубликуем, там тоже не только Медведчук. Там есть еще какие-то персонажи, какие-то фигуранты, преимущественно разная "сепарня", террористы и так далее.

Для того, чтобы составить какое-то квалифицированное предположение, нужно будет прослушать полный набор (записей – 24 канал), а я не представляю того человека, который на это пойдет. Я не уверен, что тот, кто начнет это слушать, уложится, даже просто, чтобы прослушать, в сутки.

О комментариях Порошенко

. Bihus.Info обнародовали финальную часть записей телефонных разговоров Виктора Медведчука. В соответствующих "пленках" кум Путина прикрывался освобождением пленных, отстаивая свои экономические и политические интересы.

Денис Бигус: Это у него (Порошенко – 24 канал) нет желания комментировать. Чтобы получить хоть какие-то комментарии от Порошенко для второй и третьей части расследований "пленок Медведчука", пришлось проводить чуть ли не спецоперацию. То есть, пришлось очень сильно напрячься, чтобы его перехватить в Раде.

На самом деле я не очень представляю, что он сможет ответить на многие из имеющихся вопросов, но, по-моему, практически любой следующий публичный выход к журналистам все равно будет сопровождаться этими вопросами, даже если нас туда и не пустят. То есть это те вопросы, на которые все равно придется ответить. Я не думаю, что на крайне комплиментарном, срежиссированном интервью на "Прямом" он на эти вопросы отвечает.

О ситуации внутри "Голоса"

Сергей Притула: Последние несколько месяцев работы часть депутатов парламентской фракции, часть депутатов в Киевсовете и прежде всего реакции на их поведение руководства партии – дали четкое осознание того, что в дальнейшем к съезду партии бренд будет закапываться все глубже и глубже.

То есть люди, которые сейчас управляют партией, у них нет цели каких-то дальнейших амбиций именно под этим брендом, и они готовы его разменять ради какого-то эфемерного будущего или стабильного настоящего, но не политического.

Я, в принципе, не исключаю (создание партии – 24 канал). Это уже будет немного другая история, чем та, что была с "Голосом". Здесь я собираюсь возглавлять процесс. В каком формате и в каком создании все будет – дайте, пожалуйста, немного времени. Мы дойдем к общему знаменателю и обо всем сообщим.

Притула покидает "Голос": что известно

7 июня Сергей Притула заявил в фейсбуке о выходе из партии "Голос". В политсиле обнародовали заявление о том, что причина "в личных амбициях" Притулы.

Ярослав Железняк, председатель фракции, предположил, что Сергей Притула хочет создать новую политсилу.

Полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: смотрите видео