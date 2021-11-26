Где вижу предательство – есть решение, – Зеленский о посадках коррупционеров и контрабандистов
Источник:24 канал
Президент Зеленский подчеркнул, что посадками в стране занимаются правоохранительные органы. Однако там, где глава государства видит предательство на самом высоком уровне, решения не заставляют долго ждать.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 26 ноября. Важные решения принимают в таких случаях на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны.
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Вы видите наши решения, которые принимают на СНБО, – Зеленский
Там, где я вижу предательство на самом высоком уровне, о ситуации с господином Медведчуком, вы видите наши решения на заседаниях СНБО, вы видите наши решения в отношении контрабандистов,
– отметил президент.
Зеленский отметил, что правоохранительные органы сообщают о тысячах посадок, которые являются мелкими. Однако работа на этот счет ежедневно ведется.
Медийных посадок люди не видят, – президент
Вот таких медийных посадок люди не видят. Тем не менее, мы понемногу двигаемся вперед и они происходят,
– добавил Зеленский.
Отметим, что марафон 26 ноября посвящен экватору каденции Владимира Зеленского.
Что известно о пресс-марафоне:
- На мероприятие пригласили 30 представителей всеукраинских и мировых медиа.
- У каждого журналиста есть возможность поставить по 1 вопросу главе государства.
- Ограниченное количество участников в офисе Президента объяснили требованиями карантина.
Смотрите трансляцию пресс-марафона с участием Зеленского: