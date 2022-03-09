Там находились мамы с детьми: количество погибших после обстрела больницы в Мариуполе неизвестно

9 марта 2022 , 17:21
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Источник:

Нацполиция

Российские войска нанесли удар по роддому и больнице в Мариуполе. Там были мамы с детьми.

Число погибших и пострадавших устанавливается

В Нацполиции сообщили, что россияне сбросили авиабомбу в район больницы и роддома Мариуполя, где находились мамы с детьми.

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Количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

В полиции добавили, что оккупанты нанесли еще один удар вблизи центра города.

Последствия авиаудара по больнице в Мариуполе / Фото полиции

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Мариуполе: коротко

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Автор: Михайло Гема