Там прожорливое общество, – Зеленский объяснил увеличение массированных атак по Украине
Россия в последнее время активизировала удары по Украине, это связано с тем, что у врага нет побед на поле боя. Зато есть прожорливое общество, которое только радуется атакам по мирным украинским городам.
Кремль запускает по Украине ракеты и дроны-камикадзе, чтобы "продать" это своему населению как "победу" до 9 мая. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Владимир Зеленский, информирует 24 Канал.
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Владимир Зеленский заметил, что хоть после интенсивных массовых ракетных ударов по Украине осенью и зимой, Россия и несколько снизила количество атак, однако не прекращала их.
Прожорливые россияне требуют "побед"
Накануне 9 мая, являющегося главным пропагандистским праздником страны-агрессора, количество атак возросло. Причина понятна: Россия не имеет успехов на поле боя, поэтому не может "прокормить" прожорливых россиян другими "победами".
Сейчас мы отслеживаем соответствующее увеличение массированных атак. По моему мнению, России, и ее военно-политическому руководству надо что-то "продавать" своему обществу. Ведь побед никаких нет, а прожорливое общество там есть, мы видим, как они поддерживают те или иные радикальные действия радуются смертям украинцев,
– заявил Зеленский.
Россия атаковала Украину в ночь на 9 мая: главное
- Этой ночью российские войска устроили очередную массированную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над Киевом, Днепром и Черкасской областью.
- Враг выпустил по украинским городам 25 крылатых ракет, из них – 23 сбили украинские военные.