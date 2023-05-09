Кремль запускає по Україні ракети та дрони-камікадзе, щоб "продати" це своєму населенню як "перемогу" до 9 травня. Про це під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.
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Володимир Зеленський зауважив, що хоч після інтенсивних масових ракетних ударів по Україні восени та взимку Росія і дещо знизила кількість атак, однак не припиняла їх.
Ненажерливі росіяни вимагають "перемог"
Напередодні 9 травня, яке є головним пропагандистським святом країни-агресора, кількість атак зросла. Причина зрозуміла: Росія не має успіхів на полі бою, тож не може "прогодувати" ненажерливих росіян іншими "перемогами".
Зараз ми відслідковуємо відповідне збільшення(масованих атак. На мою думку, Росії, і її військово-політичному керівництву треба щось "продавати" своєму суспільству. Адже перемог жодних немає, а ненажерливе суспільство там є, ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії, радіють смертям українців,
– заявив Зеленський.
Росія атакувала Україну в ніч проти 9 травня: головне
- Цієї ночі російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну. Сили Протиповітряної оборони знищили ракети над Києвом, Дніпром і Черкащиною.
- Ворог випустив по українських містах 25 крилатих ракет,із них – 23 збили українські військові.