Кремль запускає по Україні ракети та дрони-камікадзе, щоб "продати" це своєму населенню як "перемогу" до 9 травня. Про це під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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Володимир Зеленський зауважив, що хоч після інтенсивних масових ракетних ударів по Україні восени та взимку Росія і дещо знизила кількість атак, однак не припиняла їх.

Ненажерливі росіяни вимагають "перемог"

Напередодні 9 травня, яке є головним пропагандистським святом країни-агресора, кількість атак зросла. Причина зрозуміла: Росія не має успіхів на полі бою, тож не може "прогодувати" ненажерливих росіян іншими "перемогами".

Зараз ми відслідковуємо відповідне збільшення(масованих атак. На мою думку, Росії, і її військово-політичному керівництву треба щось "продавати" своєму суспільству. Адже перемог жодних немає, а ненажерливе суспільство там є, ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії, радіють смертям українців,

– заявив Зеленський.

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