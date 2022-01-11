Там россиян разнесут, – Пионтковский о предстоящих переговорах России с НАТО

На 12 января запланирован Совет Россия – НАТО. Однако он не даст результата, который хочет получить Кремль.

Ведь российскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который полностью провалился своими высказываниями. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он напомнил, что, начав переговоры, Рябков заявил, мол, пусть НАТО забирает свои манатки и убирается на рубежи 1997 года. Публицист считает, что 10 января "собрать манатки" предложили уже самому заместителю главы МИД.

Заявление Рябкова развеяло последние иллюзии

По словам Пионтковского, Рябков не понимает мира, в котором живет. Российский дипломат считает, что американцы не поняли все требования, но уже на Совете Россия – НАТО он снова попытается показать логику подхода.

Он не понимает, что там его разнесут 25 членов НАТО: прибалтийские страны, поляки, румыны и далее по списку,

– подчеркнул Пионтковский.

Публицист отметил, что 10 января – очень неутешительный день для путинского режима и хороший день для Украины. Ведь заявление Рябкова очень помогло обломать последние иллюзии.

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В администрации Байдена – борьба двух подходов

Пионтковский отметил, мол, не является секретом то, что в администрации президента США Джо Байдена происходит борьба двух подходов: помощника президента Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена.

Российский публицист заметил, что госсекретарь США идет в наступление. Он ежедневно выступает с новыми заявлениями – проукраинскими и противкремлевскими.

Скандальные заявления Рябкова: что о них известно

На переговорах в Женеве Сергей Рябков посоветовал Североатлантическому альянсу "собирать манатки" и возвращаться к стандартам 1997 года.

Он считает, что НАТО якобы пытается на протяжении многих лет оттеснить Россию и переложить ее на вторую роль в международной политике.

Рябков заявил, что Альянс и Россия должны закрепить договоренности между собой в письменном виде. В то же время по его мнению, сотрудничество должно быть на российских условиях.

Также замглавы МИД заявил, что Вашингтон якобы хочет возобновить работу Рады на своих условиях, которые для государства-агрессора являются неприемлемыми.