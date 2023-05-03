Пока российские спасатели уже несколько часов пытаются потушить масштабный пожар, россияне жалуются на украинских воинов. Свои мнения граждане страны-агрессора выбрасывают в местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Показываем на карте Тамань: где находится нефтебаза, возгорание которой видно с Крымского моста

У россиян "пылает" из-за своей немощности

После "хлопка" в Тамани россияне бросились обвинять украинцев в нарушении их сна. Интересно, что в комментариях упоминают о якобы нарушении Украиной международных конвенций, хотя никто не обращает внимания на смерти украинцев из-за российских ракет.

Вместе с упоминанием об разрешении конфликта россияне призывают свою власть "стереть Украину с лица Земли". Кроме того, комментаторы набросились на редакторов телеграм-каналов, указывающих, что причина пожара – падение беспилотника. В то же время россияне утверждают, что это была именно атака дронов.

Россияне жалуются из-за "хлопка" в Тамани / Скриншоты

Стоит напомнить, что этой ночью "хлопок" посетил Ленинградскую, Брянскую, Курскую области России, Краснодарский край, временно оккупированные части Херсонской и Донецкой областей.

Что известно о пожаре в Тамани