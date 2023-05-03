Пока российские спасатели уже несколько часов пытаются потушить масштабный пожар, россияне жалуются на украинских воинов. Свои мнения граждане страны-агрессора выбрасывают в местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.
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У россиян "пылает" из-за своей немощности
После "хлопка" в Тамани россияне бросились обвинять украинцев в нарушении их сна. Интересно, что в комментариях упоминают о якобы нарушении Украиной международных конвенций, хотя никто не обращает внимания на смерти украинцев из-за российских ракет.
Вместе с упоминанием об разрешении конфликта россияне призывают свою власть "стереть Украину с лица Земли". Кроме того, комментаторы набросились на редакторов телеграм-каналов, указывающих, что причина пожара – падение беспилотника. В то же время россияне утверждают, что это была именно атака дронов.
Россияне жалуются из-за "хлопка" в Тамани / Скриншоты
Стоит напомнить, что этой ночью "хлопок" посетил Ленинградскую, Брянскую, Курскую области России, Краснодарский край, временно оккупированные части Херсонской и Донецкой областей.
Что известно о пожаре в Тамани
- Пожар произошел в поселке Волна Темрюцкого района Краснодарского края. Это недалеко от Крымского моста. Там внезапно загорелся резервуар с нефтепродуктами.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
- Пожар на нефтебазе настолько напугал жителей поселка Волна, что в сети начали распространять эвакуацию. Местные власти утверждают, что ситуация якобы не нуждается в эвакуации.
- Неудивительно, что россияне в Краснодарском крае испуганы. Дело в том, что они с утра проснулись и стали свидетелями, что пожар все еще продолжается. В небе издали виден столб дыма, который и вызвал пожар в Тамани.
- Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.