Таможенную службу взялись перезагрузить: есть одно но

Здесь "подвезли" очередную перезагрузку Таможенной службы – законопроект 6490 уже на сайте Верховной Рады.

Все нюансы нового законопроекта

Ну что же скрестили пальцы и еще раз ждем настоящей реформы.

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На этот раз Гостаможслужбу спасет несколько вещей:

конкурс на должность руководителя, а также ежегодный аудит его работы;

очередная переаттестация работников;

должностные оклады от 30 прожиточных минимумов для председателя (около 80 тысяч гривен) до 9,5 таких минимумов для обычного инспектора (около 25 тысяч гривен), а также надбавки за разные выслуги.

Оптимистично, но пока сдержанно радуюсь этому "рецепту". Есть предостережения.

Кабмин должен назначить 9 человек в конкурсную комиссию по отбору руководителя, в том числе 5 человек от международных организаций. И здесь основной вопрос – для чего Кабмину назначать 9 человек, если у Кабмина и сейчас есть все полномочия назначить руководителей Гостаможслужбы. Выглядит так, что они это не делали, потому что это у них комиссии не было! Неужели та комиссия какая-то чудесная?

Состав комиссий – это отдельный вопрос. Кого в комиссию назначит Кабмин, думаю всем нам понятно.

Есть одно "но"

А вот уважаемые международные организации, делегирующие в конкурсную комиссию НАБУ специалистов международного уровня в сфере правоохранительной деятельности и борьбы с коррупцией – это очень хорошо.

Однако в случае с Гостаможслужбой предлагается привлечь международные организации, оказывавшие техническую помощь в сферах проведения структурных реформ, финансовой и технической поддержки Украины, предотвращения и противодействия коррупции.

Но есть одно "но" – у НАБУ и у Гостаможслужбы разные статусы, функции и задачи. Поэтому возникает вопрос – почему в конкурсную комиссию не приглашают профильных таможенных международных экспертов, специалистов по таможенному делу и праву, а также профильную общественность?

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Вообще "прозрачные" конкурсы сильно себя дискредитировали. Все равно каким-то чудом "побеждает" политический ставленник. И международники не всегда спасают!

Очень хочется, чтобы с новыми инициативами по реформе таможни не получилось как с конкурсом в БЭБ и перетоком туда кадров налоговой милиции, но теперь уже на гарантированные законом высокие зарплаты.