Не будут проверять на таможне, – Железняк пояснил, что предусматривает законопроект о "таможенном безвизе"
Закон о "таможенном безвизе" значительно упростит товарооборот между Украиной и ЕС. Также будет меньше бюрократии на таможне.
Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, закон о "таможенном безвизе" поможет в дальнейшем будущем синхронизировать работу украинской таможни с соответствующими органами более 35 стран.
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Товарооборот будет значительно упрощен
По сути, у предпринимателя будет один документ, который будет распространяться на разные таможни.
Если у вас есть один инвойс – хотите импортировать товар из Германии, то вам не нужно будет проходить другие таможенные формальности, связанные с инвойсом, на территории Украины. Это один документ, который будет распространяться на обе таможни, – отметил Железняк.
Нардепы также упростили критерии получения статуса авторизованного экономического оператора. Железняк признает, что это просто "суперстатус". Если компания добросовестная и есть соответствующие подтверждения, то товар практически не будут проверять на таможне. Но когда поймают на нарушениях – будут большие штрафы.
"К сожалению, на сегодняшний день у нас аж 1 авторизированный экономический оператор. И много бизнесов, которые по формальным критериям не отвечали. Мы это упростили. Надеюсь, что до конца года наши партнеры утвердят эту процедуру, и Украина получит, в частности, "таможенный безвиз", – отметил Железняк.
Нардеп Железняк о "таможенном безвизе" для Украины: смотрите видео
"Таможенный безвиз" для Украины: когда заработает
- 15 августа Верховная Рада в целом приняла закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом. "За" проголосовали 275 народных депутатов.
- Среди преимуществ – приближение украинского таможенного законодательства к законодательству ЕС, упрощение таможенных процедур, дальнейшая возможность ввести обмен таможенными данными о транзитных грузах с 36 государствами в режиме реального времени.
- Чтобы "таможенный безвиз" заработал по полной, Украине нужно присоединиться к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS) и Конвенции о процедуре совместного транзита. До конца 2022 года государство пройдет специальную оценочную миссию, которая позволит присоединиться к конвенциям, необходимым для "таможенного безвиза".