Как судья Тандыр "помогал" расставаться, оставляя женщин без ничего: два показательных дела

Бывший председатель Макаровского райсуда, который сбил насмерть бойца Нацгвардии, причастен как минимум к двум сомнительным решениям по делам о разводе. Собственно, речь идет об Алексее Тандыре.

Во время работы над расследованием о Макаровском районном суде, среди прочего, журналистам 24 Канала удалось выйти на два интересных кейса, свидетельствующих, что Тандыр разводил супругов по процедурам, которые "почему-то" не прописаны в законе.

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Развод Чекмышева

Материалы этого дела нам предоставил адвокат Дмитрий Семашко. Женщина, которую он защищал, обратилась в суд в Макарове из-за того, что ее муж после развода не признал имущество, приобретенное во время супружеской жизни, общей собственностью.

Прежде всего, интересно, что сначала это дело попало не к Тандыру, а судье Наталье Мазке. Однако Александр Чекмышев, уже бывший муж подзащитной адвоката, заявил, что ему якобы не пришла повестка в суд. В результате дело оказалось у Тандыра.

Экс-глава Макаровского райсуда признал мужчину единственным собственником всего имущества, которое супруги приобрели за время совместной жизни. В частности, дома, автомобиля Skoda Yeti и земельного участка. Женщина хотела, как это предусматривает закон, половину недвижимости и суммы стоимости авто.

Развод Мищенко

В конце концов, решения Апелляционного и Кассационного судов были в пользу истицы. Женщина получила то, что ей гарантировало государство. Однако после осмотра этого дела к Тандыру возникает немало вопросов относительно его "судейской беспристрастности".

А вот детали этого дела нам рассказала Наталья Мищенко, что разводилась с мужем Иваном осенью 2022 года. По ее словам, суд "забыл послать" ей повестку на заседание. Очевидно, это незаконно: разводить кого-то без ведома.

Женщина утверждает, что является инвалидом из-за онкологии, у нее сгорел дом, а мужчина сбежал к любовнице. Несмотря на то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок, суд хотел развести ее, не известив об этом.

Конечно, она лжет… Она все что хочешь вам скажет,

– констатировал в телефонном разговоре Иван Мищенко, бывший муж Наталии.

Кроме того, Иван Мищенко отрицал, что знает Тандыра и не смог с первого раза сказать, где был во время того, как Макаровский райсуд его разводил: в зале суда или возле здания суда. Больше – в записи телефонного разговора.

Глава Макаровского суда Тандыр и развод супругов Мищенко: смотрите видео 24 Канала

Как и в предыдущем деле, по этому – все закончилось справедливо. Супруги все-таки развели по закону. Но прежде суд апелляционной инстанции принял решение о времени на примирение, что подтверждает предположение о сомнительности решения Тандыра.

Где сейчас Тандыр