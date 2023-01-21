Даже Т-72 более эффективный, – военный эксперт раскритиковал российский танк "Армата"

Британская разведка сообщила, что россияне собираются применить на фронтах в Украине танк Т-14 "Армата". Однако его реальная эффективность достаточно сомнительна.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Россияне пытались сделать танк высокотехнологичным, но не смогли из-за санкций.

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По словам Киричевского, россияне могут применить танк Т-14, чтобы показать, что в России "люди работают".

Он убежден, что британцы с информацией опоздали на несколько месяцев. В начале сентября 2022 появилось видео, на котором "Армата" проходит очередные ходовые испытания и издает специфический турбореактивный звук, как Т-82. Это означает, что россияне смогли решить одну из базовых проблем этого танка с мощным дизельным двигателем, ранее не освоенным в России.

Нерешенные проблемы в "Армате"

Однако другие базовые проблемы в этом танке россияне решить не смогли, заметил военный эксперт. В "Армате" должна быть беспилотная башня, но для должного уровня автоматизации россияне не могут получить необходимые составляющие из-за санкций Запада.

Армата также была распиарена тем, что там должно было стоять что-то вроде автоматизированной системы управления войсками или огнем. Это должны быть командирские машины, если бы эти танки россияне успели изготовить к началу войны,

– добавил Киричевски.

Он убежден, что россияне надеялись по уровню технологичности своего танка скопировать французский "Леклер". А получилось, что они смогли изготовить "жестянки", которые могут вести стрельбу, но не так эффективно, как предполагалось.

К тому же эксперт предполагает, что россияне могли переработать компоновку танка, потому что использовали не тот двигатель.

"На фоне изрезанного Т-14, даже Т-62 старый или старый Т-72 будет выглядеть эффективнее и практичнее в бою, – резюмировал Киричевский.

Киричевский о российских танках "Армата": смотреть видео