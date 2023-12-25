В конце концов, в Министерстве обороны США отметили, что обнаружили ту сторону, которая могла, вероятно, атаковать судно. По данным Пентагона, за инцидентом мог стоять Иран.
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США обвинили Иран в атаке на судно Chem Pluto
Согласно заявлению Пентагона, Иран совершил атаку беспилотника на танкер у побережья Индии. Целевое судно, голландский танкер Chem Pluto под флагом Либерии, было поражено примерно в 200 морских милях (около 370 километров) от береговой линии Индии. К счастью, в результате инцидента нет сообщений о жертвах или пострадавших.
По словам журналистов Bloomberg, эти обвинения еще больше усугубляют и без того напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном. Так ранее Вашингтон обвинил Тегеран в ответственности за серию атак на корабли в Красном море, якобы организованных повстанцами-хуситами в Йемене.
Тогда хуситы отмечали, что подобные атаки будут продолжаться, пока Израиль не прекратит свое участие в конфликте в Газе, значительно дестабилизировавшем регион Ближнего Востока.
Важно отметить, что территория Ближнего Востока играет решающую роль в содействии около 12% мировой морской торговли.
Ранее хуситы из Йемена захватили судно в Красном море
- У побережья Йемена 19 ноября группа вооруженных лиц захватила гражданское судно Central Park, на борту которого находилась команда из 22 человек По предварительным данным, исполнителями этого агрессивного акта могут быть йеменские хуситы.
- До этого события йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на корабль, который, как полагают, был связан с Израилем. Однако дальнейшее расследование показало, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, действительно принадлежало гражданину Израиля и другому владельцу.
- Кроме того, в Красном море 3 декабря под атаку дронов попали американское военное судно USS Carney и несколько коммерческих кораблей. Ответственность за атаку также взяли на себя йеменские хуситы, почему назвав эти корабли "израильскими".