Зрештою у Міністерстві оборони США зазначили, що виявили ту сторону, яка могла, ймовірно, атакувати судно. За даними Пентагону, за інцидентом міг стояти Іран.

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США звинуватили Іран в атаці на судно Chem Pluto

Згідно із заявою Пентагону, Іран здійснив атаку безпілотника на танкер біля узбережжя Індії. Цільове судно, голландський танкер Chem Pluto під прапором Ліберії, було вражено приблизно у 200 морських милях (приблизно 370 кілометрів) від берегової лінії Індії. На щастя, в результаті інциденту немає повідомлень про жертви чи постраждалих.

За словами журналістів Bloomberg, ці звинувачення ще більше погіршують і без того напружені відносини між Сполученими Штатами та Іраном. Так, раніше Вашингтон звинуватив Тегеран у відповідальності за серію атак на кораблі в Червоному морі, нібито організованих повстанцями-хуситами в Ємені.

Тоді хусити наголошували, що подібні атаки триватимуть, поки Ізраїль не припинить свою участь у конфлікті в Газі, який значно дестабілізував регіон Близького Сходу.

Важливо відзначити, що територія Близького Сходу відіграє вирішальну роль у сприянні близько 12% світової морської торгівлі.

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