СБС полностью уничтожили российский танкер "Санар-17" в Азовском море, – OSINT-аналитики
Российский танкер "Санар-17", находившийся в Азовском море, был полностью уничтожен. Украинские военные наносили по нему несколько ударов.
Об этом сообщили в телеграм-каналах Supernova+ и Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.
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Что известно об уничтожении российского танкера "Санар-17"?
OSINT-аналитики, изучившие обнародованные кадры, утверждают, что танкер "Санар-17" полностью уничтожен. Один из ударов был нанесен 9 июля. К уничтожению танкера, по предварительным данным, причастны Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Последствия ударов по российскому танкеру "Санар-17" / Фото с телеграм-канала Supernova+
Ранее СБС ВСУ нанесли удар по этому танкеру 7 июля и повторно – 8 июля.
"Санар-17" задымился после удара / Видео с телеграм-канала Supernova+
Кроме того, OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки двух из 35 танкеров, пораженных дронами в Азовском море. На фото запечатлен большой разлив топлива и горящие танкеры.
Пострадавший российский танкер и разлив топлива / Фото с телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
Еще одно вражеское судно, которое загорелось после удара ВСУ / Фото с телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
Напомним, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что только за последние 4 сутки было поражено 36 вражеских судов в Черном и Азовском морях. Под удар попали и танкеры теневого флота России, и морские сухогрузы, и паром с буксиром.