СБУ подорвала большой российский танкер SIG: все, что известно об атаке

Ночь на 5 августа во временно оккупированном Крыму снова показалась беспокойной. Сначала начали сообщать о взрывах вблизи Крымского моста, а затем – там выключили освещение. Как стало известно к утру, под атакой морских дронов оказалось очередное российское судно – танкер SIG.

В результате столкновения на судне вылетели окна и возникла пробоина. Все, что известно об атаке дронов на российский танкер – сообщает 24 Канал.

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В Керченском проливе раздались взрывы

Около полуночи местные телеграм-каналы начали сообщать, что во временно оккупированном Крыму вблизи Керченского пролива раздались взрывы. Официально оккупационные власти не комментировали, что было причиной взрывов, однако по неизвестным причинам на Крымском мосту выключили свет.

В сети впоследствии появилась запись разговора, в которой другие суда призвали усилить надзор.

Наблюдается в Керченском проливе атака беспилотных дронов – надводных и воздушных. Есть инциденты в Керченском проливе. Пожалуйста, всем судам – на якоре. Усилить надзор. В случае обнаружения, докладывать,

– говорится на видео.

Предупреждение для российских кораблей от оккупантов: смотрите видео

После многих публикаций в сети оккупационные власти все же прокомментировали взрывы. Советник так называемого "председателя Крыма" Олег Крючков призвал местных жителей не нагнетать и ждать официальных сообщений от "власти". Однако некоторые оккупанты все же начали сообщать, что якобы в Керченском проливе "успешно" уничтожили три надводных дрона.

Под атакой дронов оказался танкер SIG

В сети ближе к 01:00 начала распространяться информация, что под атаку морских дронов попал танкер SIG. Известно, что он был спущен на воду в 2014 году. Оккупанты заявляют, что судно якобы гражданское, но оно перевозило нефтепродукты.



Что известно о танкере, оказавшемся под атакой / Скриншот

По всей вероятности, российский танкер мог перевозить топливо для оккупантов. По имеющейся информации, этот SIG стоял на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива. Пропагандистские телеграм-каналы пишут, что на борту на момент атаки находились несколько человек. И что у них зафиксировали мелкие порезы от разбитого стекла.

В сети тоже появились переговоры экипажа. На них утверждается, что танкер не может самостоятельно двигаться, ведь затопило машинный зал.

Переговоры экипажа: смотрите видео

В сети также опубликовали фотографии, на которых показали повреждение российского танкера. На них видно, что вылетели окна на судне, разбросанная мебель и частичное подтопление машинного зала.

Фото последствий атаки – больше в галерее

Российские пропагандисты неохотно комментируют атаку на танкер. Есть лишь часть данных о повреждениях:

пробоину танкер получил в районные машинного отделения возле ватерлинии с правой стороны;

из-за повреждения машинное отделение затопило, поэтому танкер просто не смог двигаться самостоятельно. Пропагандисты говорят, что еще ночью 11 членов экипажа начали скачивать воду;

посреди ночи в танкер прибыли два спасательных судна, а экипажу привезли насосы для откачки воды, на корабле пытаются залатать пробоину.

Танкер был под санкциями

В 2019 году на судно SIG США наложили санкции. Причиной этого стало сотрудничество с Сирией из-за поставок авиационного топлива в страну. Комментируя атаку дронов накануне, 4 августа, в Главном управлении разведки заявили, что соответствующие объекты могут считаться военными целями.



Российский танкер SIG попал под санкции / Скриншот

Поскольку российский танкер, транспортирующий нефтепродукты, базировался неподалеку от Керченского пролива, по всей вероятности, он перевозил топливо для нужд военных.

Новая спецоперация СБУ

Источники 24 Канала в Службе безопасности Украины сообщили, что за атакой надводными дронами на российский танкер стоит СБУ. Успешную спецоперацию проводили в сотрудничестве с ВМС Украины. Важно отметить, что она проходила именно в территориальных водах Украины.

Как сообщают наши источники в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: танкер атаковал надводный дрон, начиненный 450 килограммами тротила.

Момент атаки морского дрона: смотрите видео

По имеющейся информации, танкер был загружен топливом, поэтому "фейерверк" был виден издалека.

К слову, глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле России.

Любой "хлопок", происходящий с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны. Так что если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них,

– подчеркнул Малюк.