Повредила халатность, – в ВМС прокомментировали катастрофу с танкерами возле Керчи

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера: "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" В ВМС отмечают, что Россия в очередной раз нанесла значительный ущерб экосистемам Азово-Черноморского региона и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Военно-морских сил и слова спикера Дмитрия Плетенчука в эфире телеканала "Киев24".

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Что в ВМС Украины говорят об аварии в Керченском проливе

В ВМС указали, что два российских танкера практически одновременно получили значительные повреждения во время прохода в шторм через Керченский пролив.

Пока россияне хоть как-то пытаются организовать спасательную операцию, нефтепродукты свободно попадают в открытое море. В частности, известно, что на борту "Волгонефть 212" было более 4 тысяч тонн мазута.

Отметим, что это уже второй случай, когда танкер компании "Кама Шиппинг" тонет из-за поломки корпуса. Предыдущим был танкер "Волгонефть-139" – еще в ноябре 2007 года во время якорной стоянки он ушел под воду за несколько минут,

– пишут в ВСУ,

В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, потом пошла трещина, танкер разделился на две стороны и затонул.

Украинские обороне отмечают, что полагаясь на собственную безнаказанность и слабую реакцию мира преступления, россияне несут опасность судоходству и смерть экосистемам на оккупированных территориях.

Представитель Дмитрий Плетенчук отметил, что эти два танкера в Черном море вблизи Керчи повредили не волны, а халатность. Важно, что эти суда являются речными – то есть они могут выходить в море только для передачи грузов и ненадолго.

Тот уровень погодных условий – скорость ветра, высота волны – превышали показатели, на которые рассчитаны эти суда,

– указал он.

В то же время Плетенчук напомнил, что этим судам более 50 лет – и они должны быть списаны. Представитель ВМС неоднократно предупреждал, что нечто подобное должно было бы произойти в акватории Черного моря.

Напомним, из-за повреждения двух танкеров в Черное море вылилось около 8 тысяч тонн мазута. Greenpeace уже обвинила Россию в техногенной катастрофе.