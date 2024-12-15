Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Військово-морських сил та слова речника Дмитра Плетенчука в ефірі телеканалу "Київ24".

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Що у ВМС України кажуть про аварію у Керченській протоці

У ВМС вказали, що два російські танкери практично одночасно зазнали значних пошкоджень під час проходу у шторм Керченською протокою.

Поки росіяни хоч якось намагаються організувати рятувальну операцію, нафтопродукти вільно потрапляють у відкрите море. Зокрема, відомо, що на борту "Волгонєфть 212" було понад 4 тисячі тонн мазуту.

Зазначимо, що це уже другий випадок, коли танкер компанії "Кама Шіппінг" тоне через поломку корпусу. Попереднім був танкер "Волгонєфть-139" – ще у листопаді 2007 року під час якірної стоянки він пішов під воду за кілька хвилин,

– пишуть у ЗСУ,

В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну, потім пішла тріщина, танкер розділився на дві сторони та затонув.

Українські обороні зазначають, що покладаючись на власну безкарність та слабку реакцію світу злочини, росіяни несуть небезпеку судноплавству та смерть екосистемам на окупованих територіях.

Речник Дмитро Плетенчук наголосив, що ці два танкери у Чорному морі поблизу Керчі пошкодили не хвилі, а недбальство. Важливо, що ці судна є річковими – тобто вони можуть виходити в море лише для передачі вантажів і ненадовго.

Той рівень погодних умов – швидкість вітру, висота хвилі – перевищували показники, на які розраховані ці судна,

– вказав він.

Водночас Плетенчук нагадав, що цим суднам більше 50 років – і вони мали б бути списаними. Речник ВМС неодноразово попереджав, що щось подібне мало б статися в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, через пошкодження двох танкерів у Чорне море вилилось близько 8 тисяч тонн мазуту. Greenpeace вже звинуватила Росію у техногенній катастрофі.