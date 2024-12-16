Мастерская глупость: Андрющенко сказал, как потопление танкера отразилось на фронте для россиян

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе во время шторма затонули два российских танкера – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У этих суден есть конструкционная особенность: когда они оказываются между двух больших волн, то ломаются пополам.

Оккупанты не смогут спасти свои танкеры. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что судна должны были дойти до порта Бердянска или Мариуполя, чтобы слить мазут, который должен был использоваться непосредственно на линии фронта.

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"Мазутом там заправляют военные судна, чтобы удешевить и не заправлять их дизелем. Или по крайней мере разбавляют. Мне кажется, так же можно заправлять мазутом, который они привозили, и бронетехнику, которая воюет на фронте. Поэтому понятно, куда они должны были дойти", – сказал он.

О чем свидетельствует потопление танкера

Петр Андрющенко подчеркнул, что планы россиян не осуществились. Эти танкеры ранее перевозили нефтепродукты на оккупированные территории, в Ростов-на-Дону, в Ейск. То, что враг позволил выйти суднам в море во время такого шторма – это большая глупость.

Мне кажется, это говорит о командовании. Выйти в море в такой шторм – это одно. Это еще качество капитана, который должен был эти судна проводить. Потому что так подставить – это большое "мастерство",

– отметил он.

Напомним, 15 декабря два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утонули из-за шторма. Они перевозили по 4 тысячи тонн мазута. В ВМС заявили, что Россия в очередной раз нанесла значительный ущерб экосистемам Азово-Черноморского региона и временно оккупированного Крыма. Greenpeace уже обвинила россиян в техногенной катастрофе. Известно, что погиб по меньшей мере один человек – член экипажа "Волгонефть-212". Кроме того, из-за шторма в Ялтинской бухте мог пострадать плавучий кран.