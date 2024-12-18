Угроза для Черного и Азовского морей: какие последствия после утечки мазута из российских танкер

В акватории Керченского пролива затонули российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". С одного судна произошла утечка 4 тысяч тонн мазута, что грозит экологической катастрофой Черному и Азовскому морям.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что "мертвая" масса сразу идет на дно, перекрывает кислород морским жителям и разносится по побережьям. Берега Анапы уже встретили первые пятна мазута.

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Чем грозит авария с участием российских танкеров

Танкеры "Волгонефть" по габаритам небольшие. Их использовали для локальных перевозок мазута, который нужен для тепловых электростанций в районе Керченского пролива.

На первом судне, "Волгонефть-212", перевозившем 4000 тонн мазута, уже вытекло значительное количество горючего, образовав в море большое черное пятно. Другое судно, "Волгонефть-239", село на мель, на борт попало много воды. Его отнесло к Тамани, об утечке мазута пока неизвестно.

После крушения российских танкеров нарастает огромная угроза для Черного и Азовского морей. Почему? Море в этом районе очень мелкое. Глубины в Азовском море составляют 3 – 7 метров, в Керченском проливе – максимально 10 метров. Мазут очень тяжелый, это продукт первичной чистки нефти,

– отметил Рыженко.

Он сразу идет на дно и делает невозможным доступ к кислороду растениям, планктонам, рыбам и другим морским жителям. Это все превращается в "мертвую" массу и течениями уносится на побережье. Последствия будут серьезными. Такие случаи уже случались в истории, особенно в Мексиканском заливе. Нужно много времени и ресурсов, чтобы их ликвидировать.

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Радиус утечки мазута может достигать нескольких десятков километров. Все будет зависеть от погодных условий, течения и воздуха. Краснодарский край почувствует проблемы, и, возможно, даже Крым. Россия попытается решить проблему, но не будет обращаться ни к кому за помощью. Применит имеющиеся специальные суда, но в целом сделает все наугад.

Интересно, что это уже второй случай, когда суда этой компании терпят катастрофу из-за структурных дефектов. Ранее подобное произошло в 1990-х годах с "Волгонефть-139", который также затонул после того, как волна пробила его корпус, и он раскололся на две части. Тогда понадобилось 10 лет, чтобы ликвидировать последствия.