Перед поставкой танков Путина предупредили, но он не понял – Гудков

Мир решил ускорить ход войны и последующее поражение российского диктатора Владимира Путина. Именно с этим связана активизация передачи Украине разной техники и оружия.

Такое мнение на ютубе 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, международное сообщество хочет как можно быстрее завершить войну победой Украины.

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С Путиным пытались договориться

Как отметил Гудков, вполне вероятно, что мир пытался договориться с Владимиром Путиным, чтобы тот согласился отвести войска по крайней мере на линии 23 февраля. Он не может это утверждать, но отметил, что такая информация существует.

Я предполагаю. Моя личная конспирология. Она опирается на определенные "разговоры" по Кремлю. Путину якобы через посредников сказали – или ты выводишь добровольно войска, хотя бы на линии 23 февраля, отдаешь репарации, признаешь вину, и остальные будем забирать политическими методами. Или нам это все надоело – и мы передаем серьезную технику Украине,

– считает Гудков.

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Он подчеркнул, что эта информация является предположениями. Именно так можно объяснить недавнюю активизацию многих международных партнеров по передаче оружия Украины. Уже последовали даже первые разговоры об авиации. Очевидно, что Путин не согласился с предложением посредников.

Раз дают танки в таком количестве, то ожидаем серьезных наступательных действий от ВСУ. И придет поражение Путина, на которое ему нечего будет ответить. Мир решил ускорить ход войны. Совершенно верная стратегия,

– отметил Гудков.

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