Продолжается танковый парад, – Жданов назвал страны, которые помогут ВСУ

На "Рамштайне-8" Украина получила танки. Однако танковый парад продолжается и некоторые страны готовы дать Украине еще больше бронетехники.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Кстати, передачей танков Украине Запад проигнорировал бедствия и угрозы России.

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Бронетранспортеры от Великобритании и танки от Германии

Жданов рассказал, что танковый парад продолжается. Великобритания будет выкупать бронетранспортеры в Бельгии для Украины. Германия согласовала передачу в Украине 88 танков Leopard 1. Это 100 танков, которые находятся у производителя, у немецкой фирмы производителя Leopard.

О них говорилось еще летом, что могут передать. По-моему, это танки, о которых Шольц говорил, что они технически неисправны, их нельзя передавать и т.д. Сейчас уже можно передавать 88 машин из этой сотни. И это все сверху,

– отметил военный эксперт.

Жданов о том, что продолжается танковый парад: смотрите видео

Дополнительные танки, машины в плюс к предыдущим.

Он продолжил, что это не те 320 танков, о которых говорил наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Нет. Это все в плюс. И бельгийские бронетранспортеры, это все тоже в плюс, к тому, что насчитали раньше 321 машину, именно танков.

"Это из пакета, согласованного на "Рамштайн 8"", – заметил Жданов.

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