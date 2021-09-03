Танки, гаубицы и БМП: ОБСЕ зафиксировала технику оккупантов
Источник:ОБСЕ
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков. Они разместили технику в жилых районах, около населенных пунктов и на полигонах.
Танки, гаубицы и зенитные установки, – ОБСЕ зафиксировала технику оккупантов даже в жилых районах.
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Боевики размещают технику на Донбассе
Согласно мониторингу ОБСЕ за 2 сентября, заметили:
- 3 гаубицы 122 калибра "Гвоздика" и 7 танков (Т-72) на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области полигоне возле Новоселовки;
- по линиям отвода, однако вне выделенных мест хранения вооружения – 6 танков на двух полигонах на неподконтрольных правительству районах;
- на полигоне возле Александровского – 5 танков неустановленного типа, в Мирном – 1 танк T-64.
Более того, на неподконтрольных территориях обнаружили 18 боевых бронированных машин и зенитную установку. Они были также на полигоне и в жилом квартале.
Возле Новоселовки на полигоне боевики держат 7 боевых машин пехоты и 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину. В жилом районе Новогригорьевка беспилотник засек зенитную установку, БТР, БМП.
8 бронетранспортеров боевики разместили у Первомайска Луганской области.
Последние новости по ОБСЕ
- 2 сентября Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.
- МИД Украины отреагировало на решение России не продлевать после 30 сентября мандат Миссии ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".
- Там заявили, что рассматривают такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областей.