Танки и гаубицы: ОБСЕ заметила, как боевики стягивают тяжелую технику на Донбассе
Источник:отчет СММ ОБСЕ
Международные наблюдатели заметили, как оккупанты на Донбассе стягивают военную тяжелую технику. Таким образом пророссийские боевики нарушают договоренности.
Наблюдатели миссии ОБСЕ в течение 13 июля заметили танки, гаубицы минометы и пушки на оккупированной территории Донецкой области.
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По данным СММ ОБСЕ враг разместил тяжелую технику в местах отвода вооружения. Ее заметили неподалеку:
- Ольховки – 3 гаубицы 122 калибра типа Д-30 "Лягушка", 4 миномета;
- Тернового – 30 танков неустановленного типа;
- Покровки – 6 крупнокалиберных гаубиц типа "Лягушка" и "Гвоздика", 3 противотанковые пушки (МТ-12, "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 – 4 единицы, Т-72 – 11 единиц) и 3 буксированих минометов.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда ОБСЕ зафиксировала десятки единиц вооружения боевиков за пределами мест. К примеру, в последний раз это произошло 6 июля.
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Что это значит
Ранее в штабе ООС заявили, что все это свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск и их наемников к возможным боевым действиям. Войска оккупанта продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.