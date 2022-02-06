Танки, "Грады", гаубицы: ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ осуществляют мониторинг отвода тяжелого вооружения на Донбассе. Боевики требования игнорируют, и стянули системы залпового огня и танки.

За линиями отвода наблюдатели заметили 22 реактивные системы залпового огня. Речь идет об оккупированных территориях Луганской области.

Ранее На Донбассе оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Наблюдатели обнаружили на оккупированной территории 10 гаубиц

Также миссия зафиксировала 10 гаубиц, из них 1 РСЗО и 4 гаубицы на аэродроме возле Переможного в 14 километрах от Луганска.

Уже по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, наблюдатели обнаружили 4 танка на территории оккупированной Донецкой области.

Военная техника боевиков, размещенная с нарушениями:

61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах около Мирного и Круглика,

1 боевую бронированную машину возле жилого квартала в оккупированной Авдеевке.



Техника оккупантов, размещенная с нарушениями / Скриншот из отчета ОБСЕ

За 5 февраля выявили 85 нарушений режима тишины

В Донецкой области миссия обнаружила 85 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв. За предыдущий отчетный период их было значительно меньше – 31.

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Свободу передвижения наблюдателей по оккупированным территориям вновь ограничивали пророссийские боевики. Они блокировали сигнал от беспилотников.