Танки, "Грады", оккупанты: что уничтожили украинские войска на Луганщине за день
15 марта 2022 , 19:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На некоторых участках фронта украинская армия перешла от защиты к контратаке. Следовательно, количество мертвых оккупантов начало расти.
Один из активных участков фронта, где проходят бои – в Луганской области. Там враг понес очередные потери.
Стоит внимания Наши военные называют их саранча, на один наш танк – 100 их, – Зеленский
Только за один день украинские защитники сумели уничтожить:
- пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним,
- три танка Т-72,
- одну БМП-3,
- более 15 оккупантов.
При этом три танка Т-72 и один БМП-3 вместе с вражескими экипажами уничтожило одно из подразделений 24 ОМБр имени короля Даниила. Все благодаря слаженной и успешной работе пехотинцев и артиллеристов.