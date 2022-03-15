Танки, "Грады", оккупанты: что уничтожили украинские войска на Луганщине за день

15 марта 2022 , 19:45
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Источник:

Генштаб ВСУ

На некоторых участках фронта украинская армия перешла от защиты к контратаке. Следовательно, количество мертвых оккупантов начало расти.

Один из активных участков фронта, где проходят бои – в Луганской области. Там враг понес очередные потери.

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Только за один день украинские защитники сумели уничтожить:

  • пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним,
  • три танка Т-72,
  • одну БМП-3,
  • более 15 оккупантов.

При этом три танка Т-72 и один БМП-3 вместе с вражескими экипажами уничтожило одно из подразделений 24 ОМБр имени короля Даниила. Все благодаря слаженной и успешной работе пехотинцев и артиллеристов.

Автор: Ігор Саджениця