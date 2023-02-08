Leopard 1 не современный, но есть нюанс: генерал-лейтенант сказал, как они усилят ВСУ

Германия позволила предоставить Украине 178 танков Leopard 1. Хотя эти танки не такие мощные, как современные модели, но их можно использовать как боевые бронированные машины.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко. Известно, что Украина получит от Германии танки Leopard 2.

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Leopard 1 можно использовать как ББМ

По словам Романенко, Leopard 1 является первым немецким танком, изготовленным после Второй мировой войны. Эти танки должны были противодействовать советским Т-55, Т-62.

"Leopard 1 имеет пушку 105 миллиметров. Это оружие не очень эффективно против брони танка Т-72 и других, которые вышли позже. Но их можно использовать как боевые бронированные машины", – считает военный эксперт.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что нужно обязательно выяснить, сколько времени нужно для восстановления танков Leopard 1 и какое количество может быть использовано на фронте.

Зато танки Leopard 2 мощнее, заметил Игорь Романенко. Военный эксперт объяснил, что такой танк имеет пушку 155 миллиметров.

Романенко проанализировал эффективность танков Leopard 1: смотрите видео

Нужно просить у союзников более современные танки

Игорь Романенко напомнил, что немецкие компании обращались в Украину с предложением восстановить в течение двух лет необходимое количество Leopard 1 и 2 за 200 – 300 миллионов евро.

"Мы знаем о заявлениях руководителей немецких компаний, которые во время борьбы за разрешения обращались к нам. Но можем ли мы предполагать в такие сроки решение этих задач? Безусловно, нет", – сказал генерал-лейтенант.

Военный эксперт уверен, что танки Leopard 1 очень нужны для ВСУ. Но Украина должна договариваться с союзниками о скорейших поставках современных танков, потому что ситуация на фронте очень напряженная.

Германия предоставит Украине 178 танков Leopard 1