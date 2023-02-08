Украина вскоре получит первый батальон Leopard 2: когда и сколько танков в нем будет

Союзники готовят к передаче Украине немецкие танки Leopard 2. Уже известно, когда наше войско получит первый батальон боевых машин, которыми будет уничтожать оккупантов.

Сразу же оговоримся, что передачу танков Leopard 2 нам придется еще подождать. Не исключено, что к тому моменту союзники примут решение относительно передачи истребителей и другого не менее важного для ВСУ вооружения.

Читайте также Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Британию

Первый батальон Leopard 2 будет весной

Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Варшаву. Его он совершил в среду, 8 февраля. По словам главы оборонного ведомства, первый батальон танков Leopard 2 Украине передадут весной 2023 года.

Мы могли бы доставить по крайней мере один батальон в течение первых четырех месяцев этого года – возможно, трех месяцев – и тогда нам нужно действовать как можно быстрее,

– подчеркнул он.

Это значит, что нам следует ожидать примерно к марту – апрелю этого года. Писториус добавил, что сам танковый батальон будет насчитывать 31 боевую машину.



Технические характеристики танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

Германия объявила новый пакет помощи

8 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи из Германии. Как отмечает правительство страны, в перечне – разное оружие, включая летальное. Так что наши военные получат технику, которая позволит уничтожать российских захватчиков.

Что входит в новый пакет:

2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов (за все время передали 32 установки);

5 автомобилей для пограничников (за все время – 120);

29 электрогенераторов (за все время – 245);

6 грузовиков с крюковой системой загрузки (за все время – 8);

6 мобильных антенных систем (за все время – 16);

10 контейнеров.

Как отмечает Федеральное правительство Германии, из соображений безопасности информацию о способах транспортировки оружия держат в секрете. Это же касается сведений о сроках доставки.

Напомним, что накануне Германия одобрила решение о передаче нашему государству 178 танков Leopard 1. По имеющейся информации, к лету мы получим 20 – 25 машин, а к концу года – около 80. А уже в течение 2024 года нам передадут еще более 100 этих танков.