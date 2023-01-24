Среди желающих предоставить Украине танки Leopard 2 – еще два государства: кто и сколько может отправить

Все больше государств присоединяется к списку тех, кто раздумывает над поставкой Украине для борьбы с оккупантами современных танков. Теперь среди стран-партнеров Норвегия и Нидерланды.

Так, 24 января стало известно, что сразу две страны размышляют о поставках Leopard 2. Об этом сообщили иностранные СМИ, пишет 24 Канал.

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Норвегия может передать до 8 танков

По данным норвежского издания Dagens Næringsliv, на вооружении Норвегии сегодня находятся 36 немецких танков. Из них государство рассматривает возможность передать Украине 8 единиц.

Так, в понедельник вечером, 23 января, в Норвегии состоялось закрытое заседание расширенного комитета по иностранным делам и обороне. Оно было посвящено оказанию военной помощи Украине. Именно на нем, по данным журналистов, была рассмотрена передача защитникам нашего государства Leopard 2.

Также, по данным СМИ, скоро правительство Норвегии может принять решение о закупке новых танков.

Еще 18 танков могут предоставить Нидерланды

Как сообщили в Frankfurter Allgemeine, рассматривают возможность передачи танков Украине и Нидерланды. Это государство может предоставить их несколько больше – 18 единиц. Для этого, по словам премьер-министра Марка Рютте, эта страна планирует выкупить у Германии взятые в лизинг Leopard 2.

Мы взяли их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, а это значит, что мы можем их подарить,

– сказал Марк Рютте.

Однако он также подчеркнул, что пока соответствующего решения нет. Государство готово рассмотреть такой шаг, если это будет иметь смысл в большем пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала

Любопытно, что сообщения о возможных поставках танков Украине прозвучали после заявлений Германии. Так: