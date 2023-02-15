Дания и Нидерланды передумали давать Leopard 2: какую помощь Украина получит взамен

Нидерланды и Дания заявили, что не будут поставлять Украине танки Leopard 2. За это оплатят ремонт немецких танков.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее обещал, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2. Сейчас эти танки недоступны для Украины.

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Нидерланды не будут участвовать в "танковой коалиции"

Отмечают, что соответствующее решение было принято в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией.

Правительственные круги заявили, что Нидерланды, владеющие 44 танками Leopard 2, не будут участвовать в танковом альянсе.

Что страны предлагают взамен

Финляндия и Швеция тоже не будут передавать танки

Компенсация Нидерландов и Дании за изменение своего решения – финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1, находящихся на складах Германии. Ни Нидерланды, ни Дания не имеют ни одного из этих старых танков.Правительство Германии согласилось предоставить Украине танки Leopard 1 . Однако многие заметили, что эта техника не является современной и несколько устарела, поэтому возникли дискуссии относительно того, целесообразно ли это.

Более того, Финляндия, которая имеет арсенал из 200 танков Leopard 2, долгое время тоже считалась важной частью коалиции. Однако сейчас понятно, что страна не хочет поставлять танки, пока не вступит в НАТО.

То же касается и Швеции. Стокгольм отказался передавать Leopard до присоединения к североатлантическому альянсу.

Главное о "танковой коалиции"

Ряд союзников Украины образовали так называемую "танковую коалицию", предоставляя Украине немецкие Leopard 2. В частности: