Германию дожмут, – Ступак объяснил позицию страны по поставке оружия Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину позиция Германии относительно поставки нам вооружения довольно нетвердая. Недавно Шольц заявил, что передаст танки Leopard 2 лишь тогда, когда с соответствующим решением выступит США.
Так, Германия просто пытается оправдать свою нерешительность. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Почему немцы боялись поставлять оружие
Как отмечает Ступак, Германия является одной из стран ЕС, являющейся экономическим драйвером Европы. "Они работают – BMW, Mercedes, Siemens, Bodh – это все хорошо. Однако их промышленность очень зависела от российского газа. Они боялись, что предоставление Украине танков приведет к стремительному росту цен на газ и нефть", – объяснил бывший сотрудник СБУ.
С одной стороны, когда процесс отхода от российских энергоресурсов состоялся, Германия может увереннее себя чувствовать и предоставлять нам вооружение. С другой стороны – у Германии очень сильны фантомные боли по поводу танков.
Танки? Leopard? Немецкие? На украинской земле? Снова бьют россиян? Со Второй мировой войны такие боли остаются и очень трудно их преодолеть. Это психологически,
– замечает Ступак.
Однако давление со стороны США есть. Мы видим решительность стран Балтии и Польши, которые готовы передавать технику.
"Германию уже можно дожать. Я думаю, в ближайшее время они согласятся на передачу этого вооружения Украине", – убежден Иван Ступак.
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Известно, что Польша получила немецкие танки без права передачи, дарения и обмена. Если нет разрешения – никто не вправе поставить их в Украину.
Это мировой порядок сдерживания перемещения военной техники, амуниции, товаров двойного назначения. Условно, Германия изготовила и продала Украине, а Украина – странам Азии, определенным диктаторским режимам,
– отметил Ступак.
Он считает, что у Германии не остается причин не согласовать передачу танков. Поэтому надеемся, что эта мощная техника уже в скором времени будет помогать нашим защитникам выбивать врага с украинской земли.
Что известно о Leopard 2
- Как заметил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – это супер-машина, икона танкостроения. По своей эффективности она не уступает Abrams.
- Это танк, который создавался для того, чтоб противостоять армии Советского Союза с учетом той техники. Он очень хорошо справляется с Т-72, Т-90, Т-80 и другими.
- Кроме того, Leopard имеет гораздо лучшую пушку, ведущую огонь точнее и на большей дистанции. Катков отметил, что западными снарядами он может прошивать советскую технику в любой проекции на всех реальных дистанциях боя. Более того, даже Leopard 2 A4 90-х годов имеет тепловизоры и цифровую систему управления огнем.