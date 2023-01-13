Германию дожмут, – Ступак объяснил позицию страны по поставке оружия Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину позиция Германии относительно поставки нам вооружения довольно нетвердая. Недавно Шольц заявил, что передаст танки Leopard 2 лишь тогда, когда с соответствующим решением выступит США.

Так, Германия просто пытается оправдать свою нерешительность. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Почему немцы боялись поставлять оружие

Как отмечает Ступак, Германия является одной из стран ЕС, являющейся экономическим драйвером Европы. "Они работают – BMW, Mercedes, Siemens, Bodh – это все хорошо. Однако их промышленность очень зависела от российского газа. Они боялись, что предоставление Украине танков приведет к стремительному росту цен на газ и нефть", – объяснил бывший сотрудник СБУ.

С одной стороны, когда процесс отхода от российских энергоресурсов состоялся, Германия может увереннее себя чувствовать и предоставлять нам вооружение. С другой стороны – у Германии очень сильны фантомные боли по поводу танков.

Танки? Leopard? Немецкие? На украинской земле? Снова бьют россиян? Со Второй мировой войны такие боли остаются и очень трудно их преодолеть. Это психологически,

– замечает Ступак.

Однако давление со стороны США есть. Мы видим решительность стран Балтии и Польши, которые готовы передавать технику.

"Германию уже можно дожать. Я думаю, в ближайшее время они согласятся на передачу этого вооружения Украине", – убежден Иван Ступак.

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Известно, что Польша получила немецкие танки без права передачи, дарения и обмена. Если нет разрешения – никто не вправе поставить их в Украину.

Это мировой порядок сдерживания перемещения военной техники, амуниции, товаров двойного назначения. Условно, Германия изготовила и продала Украине, а Украина – странам Азии, определенным диктаторским режимам,

– отметил Ступак.

Он считает, что у Германии не остается причин не согласовать передачу танков. Поэтому надеемся, что эта мощная техника уже в скором времени будет помогать нашим защитникам выбивать врага с украинской земли.

Что известно о Leopard 2