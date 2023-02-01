Греция отказалась поставлять Украине танки Leopard: что останавливает страну
Накануне Греция отказала Украине в поставках Leopard 2. Афины заявили, что передача танков может ослабить их обороноспособность.
Такой ответ очень удивил, потому что страна всегда имела проукраинские настроения в контексте предоставления нам вооружения. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Достойно внимания Первая волна танков от партнеров: для каких действий хватит этой техники
Техника, которую невозможно заменить
Дело в том, отметил обозреватель, что у Греции существует немало территориальных противоречий с Турцией. Они постоянно находятся в формате замороженного конфликта.
Современное оружие действительно нужно стране, чтобы поддерживать свою боеспособность на достаточно высоком уровне,
– подчеркнул Коваленко.
По его словам, передавать вооружение, которое можно заменять – например БМП-1 на Marder – вполне возможно. По комплексам ПВО также возможна дискуссия. Но с танками все гораздо сложнее.
"Чем они заменят Leopard 2, если они отдадут нам хотя бы батальон или больше? На мой взгляд, их позиция обусловлена мыслями о собственной обороноспособности", – убежден военно-политический обозреватель.
Очевидно, что в ближайшее время вопрос конфронтации между Грецией и Турцией не будет решен. Следовательно, уверяет Коваленко, танков Leopard 2 от Греции мы не получим.
Позорный штурм Соледара / Россия теряет Иран / Что готовит Франция: смотрите видео
Испания готова передать Украине Leopard 2
- Испания согласовала передачу танков Leopard 2 по Украине. В настоящее время Минобороны страны ведет переговоры с промышленностью по срочному восстановлению Leopard.
- Таким образом, Украина может получить 4 – 6 отремонтированных танков Leopard 2A4 от Испании в рамках первой поставки.
- Известно, что Испания планирует отправить Украине Leopard весной 2023 года. Ранее речь шла о более чем полусотне танков от Мадрида.