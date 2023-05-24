Сотня "Леопардов" готова ехать в Украину: посол в Германии показал эффектные кадры танков

Посол Украины в Германии Алексей Макеев продемонстрировал немецкую военную технику, которая поможет ВСУ отражать атаки российских оккупантов. Кроме этого, украинский дипломат сделал оптимистический анонс: наша страна получит 110 танков.

Алексей Макеев опубликовал кадры с военной техникой, которую Киев ждет от Берлина. Дипломат сделал твит в соцсетях, передает 24 Канал.

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Что написал посол Украины в Германии

Макеев был очень лаконичен. Он опубликовал всего одно краткое предложение.

110 Leopard 1A5 уже скоро,

– заявил дипломат.

Сотрудник МИД Украины также сделал селфи на фоне бронированной техники. Кроме фотографии он опубликовал короткое видео. На кадрах можно увидеть, как танк поворачивает башню и поднимает дуло.

Какова особенность танков Leopard 1A5.

Немецкий Бундестаг согласился усилить ВСУ тяжелым вооружением. Компания Rheinmetall хранит 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.

Впервые Германия взяла на вооружение танки Leopard 1 в 1965 году. А в 1987 году была создана последняя модификация 1A5. Именно ее должна получить Украина. У этой модели лучше защита. Модифицированный танк обладает стабилизатором вооружения и новой системой управления огнем.

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