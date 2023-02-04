Танки Leopard должны поступить в Украину как можно скорее, – вице-президент Бундестага

Германия будет и дальше поддерживать Украину оружием. В частности, танками и средствами ПВО.

Когда партнеры защищают Украину, они защищают всю Европу. Об этом заявила вице-президент парламента Германии Катрин Геринг-Экардт.

Кстати говоря Более 100 танков для ВСУ от мира: какие страны и сколько боевых машин передадут

Танки могут приехать быстрее

По словам чиновницы, "Леопарды" должны предоставить Украине как можно скорее. Это нужно, чтобы ВСУ ответили на новую атаку российской армии.

Оборона, защита и поддержка Украины являются для нас вопросами экзистенциально важным,

– отметила Геринг-Экардт.

Также она добавила, что Германия будет предоставлять генераторы и искать трансформаторы украинской инфраструктуры.

"Леопарды" уже уезжают

В Украину направляются немецкие танки Leopard 2. Первый танк отправляет Канада. Об этом объявили 4 февраля.

Кстати, СМИ пишут, что Германия одобрила поставки Leopard 1 по Украине. Писали, что один из промышленных складов Германии могут передать до 160 основных боевых танков.

Это более старые модели боевой машины. Производитель Flensburger Fahrzeugbau (FFG) сообщил, что располагает 99 танками Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88. Однако официально эту информацию не подтверждали.