Когда Украина получит Leopard и Abrams: политолог назвал вероятный срок

Украинцы ожидают решения о передаче танков Leopard. Получение основной военной помощи придется на прогнозируемое время украинского наступления.

Об этом 24 Каналу сообщил политолог Андрей Вигиринский. Он убежден, что количество полученной техники будет равно количеству подготовленных для нее специалистов.

Читайте также Передача танков Leopard: Коваленко объяснил, какую модификацию получит Украина

Минимально необходимое количество танков Виргинский оценивает более чем в 300 единиц.

Чтобы мы каждый раз за эту волну дежурных Leopard или дежурных Abrams не бегали и не просили, а чтобы они были в запасе,

– заметил политолог.

Когда Украина получит танки

Вигиринский предположил, что такое количество экипажей сможет эффективно управлять 300 танками Leopard, пока наши союзники не успели подготовить. Количество техники, которая будет поставлена для нужд Украины, будет зависеть от количества военнослужащих, получивших навыки управления ею.

Судя по сообщениям из Нидерландов, Германии, Испании политолог предусмотрел, что говорится о поставках 100 единиц в ближайшие 2 месяца. В то же время он считает, что обучение украинских специалистов для управления танками Abrams может занять 2 – 3 месяца.

Главное это – эффективность использования. А она достигается умениями и навыками, получаемыми во время обучения украинскими военнослужащими,

– добавил политолог.

Вигиринский согласен с информацией, что наступательные операции украинских вооруженных сил придутся на весну, поэтому основная масса военной техники появится ближе к середине весны, к маю – появятся Abrams.

Вигиринский о передаче танков в Украину: смотреть видео

Запад передает Украине тяжелое вооружение