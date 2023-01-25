Про це 24 Каналу повідомив політолог Андрій Вігірінський. Він переконаний, що кількість отриманої техніки буде дорівнювати кількості підготовлених для неї спеціалістів.

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Мінімально необхідну кількість танків Віргінський оцінює в понад 300 одиниць.

Аби ми кожного разу за цієї хвилі чергових Leopard чи чергових Abrams не бігали і не просили, а щоб вони були в запасі,

– зауважив політолог.

Коли Україна отримає танки

Вігірінський припустив, що таку кількість екіпажів, яка зможе ефективно керувати 300 танками Leopard, поки наші союзники не встигли підготувати. Кількість техніки, що буде поставлена для потреб України, залежатиме від кількості військовослужбовців, які отримали навичками керування нею.

Зважаючи на повідомлення з Нідерландів, Німеччині, Іспанії політолог передбачив, що мовиться про постачання 100 одиниць в найближчі 2 місяці. Натомість він вважає, що навчання українських спеціалістів для керування танками Abrams може зайняти 2 — 3 місяці.

Головне це ефективність використання. А вона досягається вміннями і навичками, які отримують під час навчання українські військовослужбовці,

– додав політолог.

Вігірінський згодний з інформацією, що наступальні операції українських збройних сил припадуть на весну, тому основна маса військової техніки з’явиться ближче до середини весни, до травня – з’являться Abrams.

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