Уже влияют коррупционные скандалы: сможет ли Украина дожать Германию с танками

Украина сможет дожать Западных партнеров поставлять танки. Однако сейчас возник еще один барьер – коррупционные скандалы.

Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. США объявили новый пакет помощи на 2,5 миллиарда долларов, что получат ВСУ?

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Антикоррупционные скандалы

Солонтай отметил, что мы были уже в финале решений по передаче танков, но теперь против нас будут антикоррупционные скандалы. Они сейчас захватили Западное информационное пространство. Не только таблоиды, желтую прессу, но и телевидение, в частности, в Германии.

Если мы правильно себя поведем, правильно среагируем на несколько коррупционных скандалов, которые были в Украине, в ближайшее время, то мы станем еще сильнее. Мы и Украину покажем, что она способна избавляться от таких коррупционных вещей и давать адекватный ответ, и получим оружие,

– заметил директор программ практической политики Института политического образования.

Он добавил, если мы неправильно будем вести себя, то вопрос передачи нам оружия задержится на несколько недель. Это вроде бы и немного, но каждый день наши военные льют кровь. Правильно сказали поляки, что нельзя ждать, пока украинцы проливают свою кровь.

Солонтай о том, сможет ли Украина дожать Германию с танками: смотрите видео

Коррупция есть и в Евросоюзе, главное – борьба с ней

По словам директора программ практической политики Института политического образования, миф, что мы очень коррумпированное государство. Коррупция есть во всех странах даже Евросоюза. Впрочем, главный индикатор – это как за нее наказывают.

"Я очень надеюсь, что мы в 2023 году дожили до того уровня, доэволюционировали, доборолись до того уровня, когда мы в своих реакциях, не только общественных, но и во всех других реакциях правоохранительных органов, журналистов, будем вести себя как европейцы", – подчеркнул Солонтай.

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