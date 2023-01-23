Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Германия из-за давления Запада оказалась в тупике.

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Настойчивость Польши

Николай Давидюк подчеркнул, что президенту Польши Анджею Дуди и премьер-министру Матеушу Моравецкому следует предоставить должное.

Они пережали Олафа Шольца,

– объяснил он.

По его словам, совсем с другой стороны показал себя новый немецкий министр обороны Борис Писториус.

"Пока похоже, что новый министр обороны Германии может быть неплохим казаком и нам с ним по дороге", - отметил политолог.

По его мнению, не стоит сосредотачивать внимание на прошлом, несмотря на то, что в его биографии есть некоторые строки, написанные русскими буквами и русским языком.

"Будет ли это будущее украинским? Зависит это от нас и от него. И я думаю, что мы вместе сделаем, чтобы это будущее было сильным будущим для Украины, сильным для Германии", – рассказал он и добавил, что сейчас Писториус ведет себя достаточно серьезно, профессионально и объективно.

Тоже не стоит забывать о лидерском будущем.

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Смена лидерства в Европе

Николай Давидюк подчеркнул, что Польша показала абсолютное политическое лидерство. В частности, своими заявлениями напрямую и перед, и во время встречи в формате "Рамштайн".

Опять же это такая игра в украинском стиле, когда очень драйвово продвигали идею этих танков, которые сказали, если немцы не дадут добро, то и будем сами поставлять,

– рассказал он.

По словам политолога, такие заявления загнали Германию в угол, потому что ей выгоднее самой поставлять свои же танки.

К тому же, такое поведение польского правительства должно стать примером для подражания.

"Вот так и нужно действовать и другим странам: поставить в неудобные позы большие государства, чтобы они принимали правильные проукраинские решения. Здесь нашим друзьям-полякам нужно отдать должное", – подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что и эстонцы заслуживают особого уважения, потому что поставляют Украине гаубицы и снаряды. Такую помощь украинская сторона рассматривает как лидерский жест.

"Если такой жест сделает, например, Германия, Франция или любая другая большая страна, имеющая в десятки раз больше, то это усилит наше государство", – отметил он.

Потому что помощь от западных партнеров сегодня важна.

Предательство среди своих

Однако не все так хорошо. К сожалению, не все страны проявляют приверженность Украине.

Николай Давыдюк объяснил, что на некоторые страны все же нужно оказывать давление.

Украина очень классно давит на Рамштайн, всех тех министров,

– подчеркнул он.

По мнению политолога, скоро будет уже сформирован своеобразный список "ничего не дававших министров", которые больше смахивают на скрытых российских агентов.

"Есть типа страны, которые ездят и дают что-нибудь, например, голландцы, американцы, британцы, эстонцы, их много. А есть министры, которые приезжают, послушали и уехали в Москву, повезли рассказывать, что там украинцам дают", – подчеркнул он.

Давидюк отметил, что министры, не оказывающие Украине помощь, это российские шпионы.

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