Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Німеччина через тиск Заходу опинилася в глухому куті.

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Наполегливість Польщі

Микола Давидюк наголосив, що президенту Польщі Анджею Дуді та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому варто надати належне.

Вони перетисли Олафа Шольца,

– пояснив він.

За його словами, зовсім з іншого боку показав себе новопризначений німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

"Поки що виглядає, що новий міністр оборони Німеччини може бути непоганим козаком і нам з ним по дорозі", – зауважив політолог.

На його думку, не варто зосереджувати увагу на минулому попри те, що в його біографії є деякі рядочки, які написані російськими літерами та російською мовою.

"Чи буде це майбутнє українським? Залежить це від нас і від нього. І я думаю, що ми разом зробимо, щоб це майбутнє було сильне майбутнє для України, сильне для Німеччини", – розповів він і додав, що наразі Пісторіус поводить себе достатньо серйозно, професійно та об’єктивно.

Теж не варто забувати про лідерське майбутнє.

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Зміна лідерства в Європі

Микола Давидюк наголосив, що Польща показала абсолютне політичне лідерство. Зокрема, своїми заявами безпосередньо й перед, й під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Знову ж це така гра в українському стилі, коли дуже драйвово просували ідею цих танків, що сказали, якщо німці не дадуть добро, то і самі постачатимемо,

– розповів він.

За словами політолога, такі заяви загнали Німеччину в кут, бо їй вигідніше самій постачати свої ж танки.

До того ж така поведінка польського уряду має стати прикладом для наслідування.

"Ось так і треба діяти й іншим країнам: поставити в незручні пози великі держави, щоб вони приймали правильні проукраїнські рішення. Тут нашим друзям-полякам треба віддати належне", – підкреслив Давидюк.

Він додав, що й естонці заслуговують особливої шани, тому що постачають Україні гаубиці та снаряди. Таку допомогу українська сторона розглядає як лідерський жест.

"Якщо такий жест зробить, наприклад, Німеччина, Франція чи будь-яка інша велика країна, яка має в десятки разів більше, то це посилить нашу державу", – зауважив він.

Тому що допомога від західних партнерів сьогодні важлива.

Зрадництво серед своїх

Проте не все так добре. На жаль, не всі країни проявляють прихильність до України.

Микола Давидюк пояснив, що на деякі країни все ж треба здійснювати тиск.

Україна дуже класно тисне на Рамштайн, на всіх тих міністрів, – наголосив він.

На думку політолога, скоро буде вже сформований своєрідний список "міністрів, які нічого не давали", які більше скидаються на прихованих російських агентів.

"Є типу країни, які їздять і дають щось, наприклад, голландці, американці, британці, естонці, їх багато. А є міністри, які приїжджають, послухали та поїхали в Москву, повезли розказувати, що там українцям дають", – наголосив він.

Давидюк зазначив, що міністри, які не надають Україні допомогу, це російські шпигуни.

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