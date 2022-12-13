В Германии продолжается дискуссия о танках Leopard: кто и почему затягивает с помощью Украине

Германия уже который месяц подряд оттягивает поставки Украине танков Leopard, которые необходимы нашим бойцам на фронте. За это время в Бундестаге находили немало отговорок, но все они постепенно нивелировались.

Эта дискуссия является достаточно сложной, ведь она идет и внутри правительственной коалиции, и между правительственной коалицией и оппозицией. Однако уже четко видно, кто реально хочет, чтобы "Леопарды" пришли в Украину, а кто опасается этого решения. Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

На тему Артиллерию же даете, – Кулеба поставил Германии риторический вопрос по поводу танков

Кто оттягивает решение о танках для Украины

По его словам, во главе лагеря опасающихся – канцлер Олаф Шольц и его социал-демократическая партия. Следует начать с того, что социал-демократы изначально и всегда были достаточно лояльны Кремлю. И хотя социал-демократы, которые сейчас у власти, на уровне риторики всячески критикуют и разоблачают путинский режим и защищают Украину, они все же опасаются эскалации войны в Украине и перехода ее в ядерный конфликт.

"Они, конечно, на словах готовы сделать все, чтобы помочь Украине. Но когда доходит до дела с наступательным оружием, они все время тянут. Мы видели, что они долго тянули с тяжелым вооружением, сейчас они тянут с танками", – подчеркнул Эйдман.

Кроме того, категорически против передачи танков Украине выступают две маргинальные партии, которые входят в Бундестаг, но не входят и никогда не входили в правительство – это AfD и Die Linke. Дело в том, что они в той или иной степени являются пропутинскими, но на окончательное решение они никак не влияют.

Кто лоббирует интересы Украины

Эйдман объяснил, что помимо социал-демократов в правительственную коалицию в Германии входят еще две партии. Речь идет о "зеленых" и так называемой свободной демократической партии, то есть либералах. И именно они подгоняют канцлера и социал-демократов, и занимают последовательную позицию в вопросе поддержки Украины и передачи танков для ВСУ.

Со стороны либералов за это выступает глава комиссии по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Она заявляет о своей позиции публично. В менее жесткой форме, но также активно вопрос Leopard для Украины лоббирует представительница "зеленых" и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Так что социал-демократы держат оборону, чтобы не поставлять или как можно дальше отсрочить поставки "Леопардов", против своих же членов правящей коалиции, и находятся в гордом одиночестве по этому вопросу в правительстве,

– подчеркнул Эйдман.

Он добавил, что кроме членов коалиции, идею поставки танков поддерживает оппозиционная партия христианских демократов, которая долгое время была у власти во время правления Ангелы Меркель. И хотя экс-канцлер была известна тем, что пыталась договариваться и дружить с Путиным, нынешний руководитель христианских демократов Фридрих Мерц очень последовательно выступает против Кремля и за помощь Украине.

Полный стрим с Игорем Эйдманом: смотрите видео

Кто победит

Политолог подчеркнул, что таким образом Шольцу все сложнее противостоять давлению и своих партнеров по коалиции, и оппозиционеров. Поэтому Эйдман считает, что еще некоторое время канцлер будет оттягивать решение о поставках "Леопардов", но в конце концов его неизбежно примут.

Кроме того, немцам уже не на кого кивать среди мирового сообщества, ведь если раньше они переводили ответственность на американцев, то сейчас США четко сказали: "Что вы на нас киваете, разве мы препятствуем? Пожалуйста, поставляйте, мы будем только рады". Так что эта отговорка больше не пройдет.

Посмотрим, но мой прогноз, что вопрос будет решен в течение ближайшего месяца,

– считает политолог.

Впрочем, следует понимать, что Украина не получит танки на следующий день или неделю после принятия соответствующего решения. Ведь для этого необходимы достаточно длительные подготовительные мероприятия, а это – вопрос нескольких месяцев.

Другая помощь от Германии