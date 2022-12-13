Ця дискусія є досить складною, адже вона йде і всередині урядової коаліції, і між урядовою коаліцією та опозицією. Однак, вже чітко видно, хто реально хоче, щоб "Леопарди" надійшли в Україну, а хто побоюється цього рішення. Про це 24 каналу розказав політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Хто відтягує рішення про танки для України

За його словами, на чолі табору тих, хто побоюється – канцлер Олаф Шольц та його соціал-демократична партія. Варто почати з того, що соціал-демократи початково і завжди були досить лояльними до Кремля. І хоч ті соціал-демократи, які зараз при владі, на рівні риторики всіляко критикують та викривають путінський режим і захищають Україну, вони все ж таки побоюються ескалації війни в Україні та переходу її в ядерний конфлікт.

"Вони, звісно, на словах готові зробити все, щоби допомогти Україні. Але коли доходить до справи з наступальною зброєю, вони весь час тягнуть. Ми бачили, що вони довго тягнули з важким озброєнням, зараз вони тягнуть із танками", – наголосив Ейдман.

Крім того, категорично проти передачі танків Україні виступають дві маргінальні партії, які входять до Бундестагу, але не входять і ніколи не входили до уряду – це AfD та Die Linke. Річ у тім, що вони тією чи іншою мірою є саме пропутінськими, але на кінцеве рішення вони жодним чином не впливають.

Хто лобіює інтереси України

Ейдман пояснив, що крім соціал-демократів до урядової коаліції у Німеччині входять ще дві партії. Мова йде про "зелених" та так звану вільну демократичну партію, себто лібералів. І саме вони підганяють канцлера та соціал-демократів та займають послідовну позицію у питанні підтримки України та передачі танків для ЗСУ.

З боку лібералів за це виступає голова комісії з оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн. Вона заявляє про свою позицію публічно. У менш жорсткій формі, але також активно питання Leopard для України лобіює представниця "зелених" та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Так що соціал-демократи тримають оборону, щоб не поставляти або якнайдалі відстрочити постачання "Леопардів", проти своїх же членів правлячої коаліції, і перебувають у гордій самотності з цього питання в уряді,

– наголосив Ейдман.

Він додав, що окрім членів коаліції, ідею постачання танків підтримує опозиційна партія християнських демократів, яка довгий час при владі за правління Ангели Меркель. І хоч ексканцлерка була відома тим, що намагалася домовлятися і дружити з Путіним, нинішній керівник християнських демократів Фрідріх Мерц дуже послідовно виступає проти Кремля і за допомогу Україні.

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Хто переможе

Політолог підкреслив, що таким чином Шольцу все складніше протистояти тиску і своїх партнерів по коаліції, і опозиціонерів. Тому Ейдман вважає, що ще якийсь час канцлер відтягуватиме рішення про постачання "Леопардів", але врешті, його неминуче ухвалять.

Крім того, німцям вже немає на кого кивати серед світової спільноти, адже якщо раніше вони перекладали відповідальність на американців, то зараз США чітко сказали: "що ви на нас киваєте, хіба ми перешкоджаємо? Будь ласка, постачайте, ми будемо тільки раді". Тож ця відмовка більше не пройде.

Подивимось, але мій прогноз, що питання буде вирішено протягом найближчого місяця,

– вважає політолог.

Утім, варто розуміти, що Україна не отримає танки на наступний день чи тиждень після прийняття відповідного рішення. Адже для цього необхідні досить тривалі підготовчі заходи, а це – питання кількох місяців.

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