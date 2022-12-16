У нас есть только одно табу – Кулеба о поставках вооружения Украине
Источник:Obozrevatel
После 24 февраля страны начали активно помогать Украине с оружием. Осталась только одна тема табу в этом вопросе.
Речь идет о танках. Все остальное Украина уже получает. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Что касается оружия: у нас осталась одна большая тема, на которую все еще существует табу, это танки,
– рассказал Кулеба.
"Табу" снимут
Однако дипломат не сомневается, снимут и это табу. Он подчеркнул, когда первый западный танк поступит в ВСУ, тогда можно будет констатировать, что в плане оружия Украина открыла все двери, которые были для нее заперты.
Кулеба привел пример, что до 24 февраля некоторые страны не верили в перспективу вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Однако увидели, что Россия запросто может начать "тестировать" страны НАТО, если Украина упадет. По словам министра, это побудило их поддержать Украину и начать давать оружие.
Украине нужны танки Leopard
- Германия помогает Украине с оружием. Однако политологи убеждены, что немецкое правительство умышленно тормозит процесс передачи нашему государству танков Leopard.
- Кулеба отмечал, что Берлин все еще колеблется, передавать ли Украине танки. Однако дипломаты работают над этим вопросом.
- Украина нуждается в "Леопардах", потому что эти танки технологически лучше, чем большинство российских машин. Они оборудованы совершенной системой управления огнем и имеют хорошую дальнобойную 122-миллиметровую пушку с хорошими бронебойными снарядами.