У нас есть только одно табу – Кулеба о поставках вооружения Украине

После 24 февраля страны начали активно помогать Украине с оружием. Осталась только одна тема табу в этом вопросе.

Речь идет о танках. Все остальное Украина уже получает. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Что касается оружия: у нас осталась одна большая тема, на которую все еще существует табу, это танки,

– рассказал Кулеба.

"Табу" снимут

Однако дипломат не сомневается, снимут и это табу. Он подчеркнул, когда первый западный танк поступит в ВСУ, тогда можно будет констатировать, что в плане оружия Украина открыла все двери, которые были для нее заперты.

Кулеба привел пример, что до 24 февраля некоторые страны не верили в перспективу вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Однако увидели, что Россия запросто может начать "тестировать" страны НАТО, если Украина упадет. По словам министра, это побудило их поддержать Украину и начать давать оружие.

Украине нужны танки Leopard