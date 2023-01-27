Залужный и Милли составляли вместе: что самое важное при поставке западных танков

Международные партнеры постепенно согласовывают передачу западных танков для Украины. Американских Abrams придется ждать довольно долго. Но на это есть абсолютно объективные причины.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Параллельно разные СМИ сообщают, что Россия готовит новое наступление уже в ближайшие месяцы – февраль – март. Поэтому вполне логично, что некоторые танки не успеют "доехать" в Украину на тот момент.

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Украина сможет более уверенно использовать танки

По словам Шейтельмана, в этом нет ничего страшного. Ведь даже так Украина сможет без чрезмерной осторожности использовать собственные танки.

Не будет американских танков в этот момент. Но. У нас есть свои танки. Мы не могли много их использовать, ведь был риск потерять. А новые не имели возможности взять. А когда ты знаешь, что через месяц придут танки, а потом еще, то с большей уверенностью можешь оперировать нынешними танками,

– заметил Шейтельман.

Как подчеркнул политтехнолог, главное в этой ситуации – предсказуемость и график поставок. Поэтому теперь ясно, о чем говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече 17 января.

Почему Украина будет так долго ждать американских Abrams: смотрите видео

В общем, ситуация с американскими Abrams немного сложнее, чем с другими танками. В Европе нет готовой ремонтной базы для таких танков. А без нее они превращаются в простую кучу металла.

Для Leopard 2 ремонтные базы есть и в Чехии, и в Польше. А для Abrams – нет. А танк нужно постоянно обслуживать. Без этого он превратится в груду железа. Представьте сколько нужно разных деталей, шестерен, винтиков и т.п.

– отметил Шейтельман.

Сколько Украина получит западных танков