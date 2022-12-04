Привозят со всего мира: Excalibur Army в Чехии модернизирует 90 танков для Украины

Чешская компания Excalibur Army с начала полномасштабной войны в Украине модернизирует бронированную технику для сил обороны. Также специалисты готовят для фронта тягачи и оснащают боевые машины современными системами связи.

Работы выполняют на заводе компании в Штернберке. Там также работают беженцы из Украины.

Актуально Литва передала Украине еще 2 отлаженные гаубицы PzH2000

В Чехии модернизируют танки для Украины

После начала полномасштабной войны в Украине Чехия вместе с другими странами ЕС решила оказывать военную помощь нашему государству. Поэтому заводу Excalibur Army пришлось увеличить штат на 150 человек, ведь только так был шанс справиться с возросшими в несколько раз задачами.

Работники завода Анна Подвысоцкая и Юрий Кшишневский приехали из Винницы. Супруги воспитывают троих детей, поэтому мужчине разрешили уехать в Европу.

Когда мы ехали за границу, было мало стран, где можно было работать. Чехия была одна из них в то время. Я с самого начала хотел на какую-нибудь такую работу пойти, чтобы имела какое-то отношение к нашей стране,

– заметил Юрий.

Его жена Анна тоже решила пойти работать на военную фабрику.

"Ты здесь чем-то помогаешь (Украине – 24 канал) для скорейшего прекращения этой войны. У нас там дом, слава Богу, еще есть. И я считаю, что он останется целым благодаря ребятам, которые нас защищают", – отметила женщина.

Одной из главных задач на заводе в Штернберке является модернизация танков. Для ВСУ перерабатывают T-72 и другие танки, которые в XX веке производили в Польше и Чехословакии. В общей сложности их около 90 штук.

Смотрите фото с завода / Скриншот с видео "Настоящее время"

Интересно Точно не танки: стало известно, какое оружие Болгария передаст Украине

Как проводят модернизацию танков

Работа по модернизации одного танка занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Прежде всего, на это влияет их состояние. Машины приходится покупать буквально по всему миру. Многие из них хранились под открытым небом, с некоторых – снимали детали на продажу.

Сотрудники завода рассказали, что иногда технику для Украины им приходится не просто модернизировать, а буквально строить с нуля. Зато после этого на танк приятно посмотреть – внутри устанавливают новые приборы ночного видения, тепловизоры, автоматику, облегчающую управление.

У них есть динамическая защита – это боксы на броне, они должны минимизировать последствия выстрела по танку. Кроме того, из машин должны исчезнуть аналоговые приборы и устаревшая оптика,

– заметил коммерческий директор Excalibur Army Рикард Кубена.

Полный перечень того, чем именно оборудуют модернизированные машины – военная тайна. По словам работников завода, хотя модернизация достаточно серьезно меняет возможности танка Т-72, он не становится принципиально другой машиной. Так что к управлению можно допустить танкиста, прошедшего несколько дней тренингов.

Еще одно оружие, производимое на заводе и которое в ближайшее время придется осваивать украинским военным – пулеметы на пикапах. Конструкторы считают, что они будут особенно полезны в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.

Следует заметить, что пулеметы против дронов – это волонтерский проект. Чешские активисты собирают деньги на 15 таких машин, однако пока накопили всего на четыре.