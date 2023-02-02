Боится "бандеровцев на Леопардах": Путин пригрозил ответом
Российский диктатор Владимир Путин никак не может успокоиться из-за передачи танков Украине. Сначала кремлевский император отвергал такую вероятность, потом не мог поверить, а теперь – угрожает местью.
Да, Путину пригрезились "последователи Гитлера", которые будут воевать с Россией. Истерические заявления диктатора цитируют российские СМИ.
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Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты,
– отметил диктатор.
Путину снова привиделись "последователь Гитлера"
Диктатор снова увидел "угрозы" для своей страны и заявил, что Россия снова и снова вынуждена давать отпор "агрессии коллективного Запада".
"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", – истерически сетует Путин.
Истерические угрозы Кремля
Также российский диктатор пытался заверить всех, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру, а "все те, кто вовлекает недружественные страны в войну против России, должны быть готовы к последствиям".
"Те, кто втягивает эти страны в новую войну России и заявляет об этом как о произошедшем факте, те, кто рассчитывает одержать победу над Россией на поле боя, должны понимать, что современная война с Россией будет для них совсем другой", – заявил Путин.
Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится — все должны это понимать.
Истерические мстительные заявления Путина подхватил его муртада Песков, заметив, что "России есть чем ответить на поставку вооружений Киеву. Мол, Россия полнее будет задействовать имеющийся у нее потенциал".
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Танки для Украины: главное о помощи союзников
- 25 января президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Туда войдут танки M1 Abrams.
- Известно, что Украина получит 31 танк M1 Abrams. Обучение на этой технике начнется как можно быстрее.
- Также Байден констатировал, что Украина готовится к очередному контрнаступлению.