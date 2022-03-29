Танки уничтожают здания, а позиции ВСУ забрасывают пехотой, как мясом, – "Азов" о тактике РФ

Враг закрепился в Мариуполе и несколько кварталов находятся под его контролем. Оккупанты танками полностью уничтожают дома и бросают на украинские позиции пехоту, как пушечное мясо.

Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов", капитан Богдан Кротевич.

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Он рассказал, что в Мариуполе воюет регулярная армия РФ вместе с войсками самопровозглашенных республик Донбасса. Также там заметили подразделения "СОБРа", задействованные в штурме зданий.

Тактика врага формируется из того, что выезжают танки и уничтожают здания, независимо от того, находятся ли там украинские войска. Полностью уничтожают здания с первого до последнего этажа. Затем заваливают, словно мясом, своей пехотой украинские позиции,

– объяснил Кроткевич.

Он добавил, что противник понес большие потери в технике и пехотной силе, однако ресурсы у них велики.

По его словам, ежедневно враг теряет российских военных в количестве от взвода до роты, а также стабильно около 4 танков в районах Мариуполя.

В то же время, авиация и артиллерия оккупантов почти всегда работает по жилым кварталам. "Сейчас 70 – 80% Мариуполя просто уничтожены. Украинское население до сих пор сидит по подвалам, не зная, что им делать", – говорит Кроткевич.

Комментарий начальника штаба полка "Азов" по ситуации в Мариуполе:

Россияне стирают с лица земли Мариуполь, убивая мирных жителей. Дело в том, что этот город – стратегически важен для оккупантов, потому что он является основным тыловым пунктом снабжения. Подробности – читайте по ссылке.

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