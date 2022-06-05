Танков там не было: эксклюзивные фото разрушенного завода УЗ в Киеве после обстрелов

Россияне 5 июня обстреляли Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве. Российская пропаганда рассказывает, что там были танки и бронетехника, однако это ложь.

На самом деле, завод является объектом гражданской инфраструктуры. Там производили и ремонтировали только грузовые вагоны, которые использовали для перевозки невоенных грузов. Журналисты 24 канала побывали на месте происшествия.

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Эти вагоны использовали для эвакуации людей и экспорта украинской продукции, в частности, зерна. В результате удара уничтожили механический и деревообрабатывающий цеха, кузницу, водовод. Часть помещений уже не могут восстановить.



Разрушенный ДВРЗ / Фото Евгении Мазур, 24 канал

Рядом не было военных объектов

В завод попали 4 вражеских ракеты, еще одна упала в лесах рядом. На предприятии подчеркнули, что никаких военных объектов здесь нет.



Разбитые помещения завода / Фото Евгении Мазур, 24 канал

Более того, это густонаселенный район. Рядом находится бомбоубежище, где прятались гражданские. Сейчас на месте еще работают саперы.

Разрушенный завод УЗ в Киеве / Фото Евгении Мазур, 24 канал:

Ложь российской пропаганды

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин опроверг ложь российских пропагандистов, появившуюся сразу после обстрелов. Укрзализныця еще не делала никаких заявлений о повреждениях, а вот минобороны российских кафиров уже наговорили, мол, на территории завода якобы были танки Т-72 и другая бронетехника.

Что известно об обстрелах Киева

Утром 5 июня россияне атаковали Киев . Ракеты выпустили из Каспийского моря. Вероятно, из самолетов Ту-95.

Прилетело в Дарницкий и Днепровский районы столицы. Одна ракета была сбита силами ПВО над Обуховским районом Киевщины. Звуки взрывов слышали и в Броварской ОТГ.

В МВД заявляли, что кроме завода было попадание в военный объект.

Кстати, ракета, направленная на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме забили тревогу.

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